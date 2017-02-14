В обороте появилась купюра в 500 рублей 8 14.02.2017, 15:44

Фото: БелаПАН

Самую крупную купюру смогут получить далеко не все.

В обращение запущена самая крупная белорусская купюра номиналом в 500 рублей, но пока на руках у людей немного таких банкнот, пишут naviny.by.

Ранее Национальный банк говорил, что после деноминации не планирует задействовать купюры в 500 рублей в широком денежном обращении на первоначальном этапе.

«Это технические вопросы — в заявке на получение наличности банки указывают не только суммы, но и достоинство банкнот. Если кому-нибудь очень будет нужна купюра достоинством в 500 рублей, банк запросит ее и выдаст», — говорил на этот счет в мае прошлого года заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко.

«Но мы бы предпочли, чтобы такие суммы шли через безналичный оборот», — отмечал со своей стороны зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

Сейчас регулятор говорит, что на руках у людей находится незначительное количество пятисотрублевых купюр.

«Национальный банк с первых дней деноминации предложил физическим лицам, заинтересованным в получении банкноты номиналом 500 рублей, обратиться в приходо-расходные кассы Национального банка для размена денежных знаков Республики Беларусь образца 2009 года одних номиналов на денежные знаки образца 2009 года других номиналов, включая банкноту номиналом 500 рублей. Также банки для удовлетворения спроса со стороны физических лиц могут получить необходимое количество банкнот номиналом 500 рублей, обратившись с заявкой в Национальный банк», — сообщили БелаПАН в пресс-службе Нацбанка.

Кроме того, отметили там, Национальным банком выпущены в обращение и были направлены в продажу комплекты памятных банкнот «Мая краіна — Беларусь», в состав каждого из которых входит банкнота номиналом 500 рублей образца 2009 года, имеющая специальную серию МС и номер в диапазоне от 0000001 — 0001000.