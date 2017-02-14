Полиграф показал, что минский гимназист не нападал на учительницу 12 14.02.2017, 16:01

ФОТО: СЕРГЕЙ ПУШКИН

В Минске продолжается закрытый суд над несовершеннолетним учеником.

15-летний Донат, суд над которым начался 13 февраля в Минске и которого обвиняют в нападении на учительницу русского языка и литературы, в ходе следствия прошел полиграф.

Об этом «Еврорадио» сообщили источники, близкие к семье обвиняемого. По их словам, полиграф показал, что парень не врет, когда говорит, что не нападал на учительницу.

«Полиграф Донат прошел в первый же день. Согласно с полиграфом, он не совершал нападения», ― рассказал источник.

Пресс-секретарь Следственного Комитета Сергей Кабакович говорит, что подтвердить или опровергнуть эту информацию сейчас возможности нет:

«Материалы дела сейчас находятся в суде, мы не являемся правообладателями информации, поэтому не имеем права что-нибудь комментировать».

Напомним, Донат С. обвиняется в покушении на убийство. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.