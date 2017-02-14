Минобороны РФ заказало 20 тысяч медалей для участников войны в Сирии 9 14.02.2017, 15:55

Фото: mk.ru

Ведомство потратит на госзакупку почти $800 тысяч.

Согласно материалам сайта госзакупок, ведомство потратит на все медали до 45 миллионов рублей. 20 тысяч медалей будут вручены «участникам военной операции в Сирии», еще 50 медалей — «за освобождение Пальмиры» и 50 — «за разминирование Пальмиры».

В прошлом году Минобороны также проводило аукцион, правда, тогда требовалось изготовить 10,3 тысячи медалей для участников операции в Сирии.

«Новая газета», нашла документы, подтверждающие подготовку российских военных для сухопутной операции в Сирии.

Ранее министерство обороны рассказало, что «Исламское государство» (запрещено в России — ред.) планирует нанести максимальный урон древним памятникам сирийской Пальмиры.

В декабре прошлого года «Исламское государство» вернулось в Пальмиру, которая была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы.

Напомним, в амфитеатре Пальмиры 5 мая 2016 года прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, посвященный освобождению древнего города от террористов ИГ. Среди выступавших был виолончелист Сергей Ролдугин.

Пальмира находилась под контролем исламистов с мая 2015 года. За это время террористы взорвали множество исторических памятников, в частности, Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны, а также храм позднего античного периода.