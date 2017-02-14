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Испанский защитник подписал контракт с брестским «Динамо»

  • 14.02.2017, 16:10
Борха Докаль
Фото: Javier Cotera

Вторым новичком брестчан стал экс-игрок БАТЭ Дмитрий Мозолевский.

Соглашения обоих новичков рассчитаны на 1 сезон, с возможностью продления еще на год.

Докаль и Мозолевский примут участие во втором зарубежном тренировочном лагере «Динамо-Брест» в испанской Оливе, пишет by.tribuna.com.

25-летний Докаль выступал за испанские «Мирандес» (Д2, 2013-2015) и «Расинг» (Д3, 2015-16), а также словацкую «Сеницу» (2016-2017).

Мозолевский восемь сезонов провел составе «Динамо-Брест», сыграл в 228 матчах, забил 58 мячей и отдал 28 передач. В 2011 году перешел в БАТЭ. В прошлом сезоне провел 15 матчей за борисовчан в высшей лиге, мячей не забил.


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