закрыть
14 февраля 2017, вторник, 16:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минчанин: Маму без ее ведома сделали поручителем по кредиту в миллион российских рублей

  • 14.02.2017, 16:26

В РФ женщина за всю свою жизнь ни разу не была.

Неожиданную повестку получила Светлана Алексеевна. В начале февраля ее вызвали в Савеловский районный суд Москвы. Оказалось, минчанка каким-то образом стала поручителем по миллионному кредиту. Самое интересное, в России женщина за всю свою жизнь ни разу не была.

Письмо из суда к нам пришло 6 февраля. Как раз в день заседания суда, — рассказал onliner.by Павел. — Мама была в шоке. Оказывается, российский банк «Траст» подал в суд на двух поручителей по кредиту в 1 миллион рублей (около $17 тысяч) с требованием выплатить деньги за кредитополучателя. И в числе поручителей почему-то значилось имя моей мамы. Мы стали звонить в суд, выяснять. Точно, паспортные данные совпали. Но тут вопрос в том, что моя мама ни разу не была в России. Каким образом стало возможным использование ее данных, неизвестно. Как паспортные данные мамы попали в Россию и как вообще банк без личного присутствия поручителя выдал кредит — для нас большая загадка.

Семья до сих пор находится в шоке. Говорят, что мама, заслуженная швея «Милавицы», последний раз «светила» паспорт, когда оформляла дарственную у нотариуса и брала технику в рассрочку в магазине.

В суде нам сказали, что отправили текст иска на почту еще 17 января, но мы его пока не получили, поэтому даже не в курсе, как зовут кредитополучателя и кто он, — объясняет Павел. — Мы думаем, что это дело будет переводиться в уголовное. Потому что, насколько нам удалось выяснить в суде, и второй поручитель говорит, что ничего о кредитополучателе не знает и вообще отношения к этому не имеет. Мол, его подпись в документах фальшивая, да и не все паспортные данные указаны верно.

Сейчас Павел и его мама ждут текст иска, чтобы начать действовать. В планах у семьи — обращаться в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой