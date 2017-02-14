Минчанин: Маму без ее ведома сделали поручителем по кредиту в миллион российских рублей 14.02.2017, 16:26

В РФ женщина за всю свою жизнь ни разу не была.

Неожиданную повестку получила Светлана Алексеевна. В начале февраля ее вызвали в Савеловский районный суд Москвы. Оказалось, минчанка каким-то образом стала поручителем по миллионному кредиту. Самое интересное, в России женщина за всю свою жизнь ни разу не была.

— Письмо из суда к нам пришло 6 февраля. Как раз в день заседания суда, — рассказал onliner.by Павел. — Мама была в шоке. Оказывается, российский банк «Траст» подал в суд на двух поручителей по кредиту в 1 миллион рублей (около $17 тысяч) с требованием выплатить деньги за кредитополучателя. И в числе поручителей почему-то значилось имя моей мамы. Мы стали звонить в суд, выяснять. Точно, паспортные данные совпали. Но тут вопрос в том, что моя мама ни разу не была в России. Каким образом стало возможным использование ее данных, неизвестно. Как паспортные данные мамы попали в Россию и как вообще банк без личного присутствия поручителя выдал кредит — для нас большая загадка.

Семья до сих пор находится в шоке. Говорят, что мама, заслуженная швея «Милавицы», последний раз «светила» паспорт, когда оформляла дарственную у нотариуса и брала технику в рассрочку в магазине.

— В суде нам сказали, что отправили текст иска на почту еще 17 января, но мы его пока не получили, поэтому даже не в курсе, как зовут кредитополучателя и кто он, — объясняет Павел. — Мы думаем, что это дело будет переводиться в уголовное. Потому что, насколько нам удалось выяснить в суде, и второй поручитель говорит, что ничего о кредитополучателе не знает и вообще отношения к этому не имеет. Мол, его подпись в документах фальшивая, да и не все паспортные данные указаны верно.

Сейчас Павел и его мама ждут текст иска, чтобы начать действовать. В планах у семьи — обращаться в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело.