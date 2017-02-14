Василий Шлындиков: Откуда в этом абсурде взяться толковым руководителям? 14.02.2017, 16:19

Василий Шлындиков

Серость заполонила буквально все посты в системе управления Лукашенко.

Об этом бывший президент концерна "Амкодор" Василий Шлындиков заявил в интервью belaruspartisan.org.

-- На днях на совещании по доверительному управлению предприятиями Лукашенко признался: "Мы начальников не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием..." Можете объяснить, куда пропали хорошие управленцы?

-- Поразгоняли их всех, а теперь ищут. Из нашего поколения многие уже на пенсии, но было время, когда просто срезали целый слой хороших управленцев. Тех, которые пережили распад Союза, сохранили свои предприятия, выдержали все испытания. Но их ушли.

А те, кто пришел на их место, безоговорочно поддерживали новую власть. И они стали директорами не путем естественного отбора, пройдя все карьерные ступеньки, как старая гвардия. Новых управленцев подбирали по совершенно другим критериям: близости к власти и конкретным людям в этой власти. Профессионализма там не было. Это была совершенно другая поросль управленцев.

Расскажу один случай. После одного из собраний, которое проводила Белорусская научно-промышленная ассоциация, был небольшой фуршет. И вот я слышу – мат через мат! Спрашиваю у тогдашнего главы БНПА Стрельцова – что это за люди? А это, говорит, новая поросль управленцев, их власть назначила…

И этот отрицательный отбор происходил почти все 20 лет.

Обратите внимание, что происходит: из провинциальных городов на столичные предприятия директоров привозят! Вы можете себе представить разницу в уровне периферийных предприятий и минских? А такая кадровая политика стала нормой. Ну и откуда здесь взяться сильным управленцам? На каком из барановичских, борисовских предприятий у нас сильные управленцы работают?

И потом, кто их учит? Какие вузы они заканчивали? Назначают даже не выходцев из "нархоза", а, как правило, инженеров, которые не знают экономики. Да и "нархоз", по большому счету, сегодня представляет угрозу для национальной безопасности страны. Там же готовят социалистических экономистов, которые затем полуграмотные приходят работать в ту же администрацию Лукашенко и другие государственные органы, пишут указы, декреты и прочую хрень. Вот и имеем такой уровень…

-- Во время "Большого разговора" Лукашенко сделал замечание ректору БГЭУ Шимову: мол, я давно тебе говорил переписать учебные программы…

-- Так мало же переписать программы! Да и кто их там перепишет? Сам Шимов, который всю эту луканомику создавал и прославлял? Он не в состоянии этого сделать… И там половина таких кадров! Сейчас серость заполонила буквально все. Отсюда такие и результаты в той же экономике и других сферах.

-- Думаю, еще и зарплаты управленцев отпугивают. Директор предприятия сегодня зарабатывает примерно столько же, сколько и депутат. А ответственность ведь не сравнить!

-- Даже не столько зарплаты отпугивают, сколько необоснованные посадки. Многие ведь даже не понимают, за что могут сесть. Вот смотрите, сейчас закончился судебный процесс над Муравьевым-старшим, и началось разбирательство по делу Муравьева-младшего. Его бросили на нары фактически за то, что он был посредником. И теперь ему грозит 7 лет лишения свободы!

А сейчас давайте этот случай перенесем на все остальные предприятия: 90 процентов руководителей маленьких и больших предприятий вынуждены работать с посредниками! По-другому быть не может. А дело Муравьева-младшего говорит о том, что создан прецедент, при котором любой директор может быть посажен по этой статье. И тоже получить 7 лет с конфискацией.

И ведь те, которые бросают этих людей на нары за экономические преступления, и те, кто их консультирует, и судьи просто не понимают, что делают…

Ну и откуда в этом экономическом и судебном абсурде взяться толковым руководителям?