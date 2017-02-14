Порошенко наградил генерала, который отказался разгонять Майдан 14.02.2017, 16:35

Геннадий Воробьев

Фото: УНИАН

Последние месяцы Геннадий Воробьев передавал свой боевой опыт следующиму поколению.

Как сообщает unian.net со ссылкой на пресс-службу главы государства, генерала отмечен высокой государственной наградой за выдающиеся личные заслуги в укреплении обороноспособности и безопасности Украинского государства, самоотверженное служение народу Украины, образцовое и безупречное выполнение воинского долга.

«Больно, что такие люди уходят именно теперь. Благодарю за достойную службу, Геннадий Петрович. За выдержку, за мужество и за честность спасибо. Светлая память о Вас навсегда останется в наших сердцах», - подчеркнул президент.

Как напомнили в пресс-службе, бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Геннадий Воробьев с позывным «Вильный» внезапно умер в своем кабинете ректора Национальной академии обороны в субботу, 11 февраля. Читайте также Порошенко утвердил новый военный билет В 2009-2014 годах генерал Геннадий Воробьев занимал должность командующего Сухопутными войсками. 16 января 2014 года он отказался выполнять приказ о применении силы к активистам Майдана. С началом агрессии против Украины, генерал-полковник принимал участие в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил. В общей сложности более двух лет войны прослужил Украине непосредственно на передовой. Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны. За добросовестную и безупречную службу Геннадий Воробьев награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом «За мужество» III-й степени, многими медалями и отличиями Министерства обороны Украины и других силовых структур государства.