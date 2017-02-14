СМИ: По делу о нападении на минскую учительницу задерживали двоих 11 14.02.2017, 16:49

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ФОТО: СЕРГЕЙ ПУШКИН

15-летний Донат С. стал не единственным, кого увезли в отделение после ЧП в гимназии №74.

По информации «Еврорадио», Донат С., суд над которым начался в Минске 13 февраля, стал не единственным, кого увезли после происшествия в гимназии №74 в отделение: с ним был его одноклассник ― ребята вместе ждали урока физкультуры и гуляли в школьном дворе.

Пресс-секретарь Следственного Комитета Сергей Кабакович говорит, что подтвердить или опровергнуть эту информацию сейчас возможности нет, так как дело передано в суд.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, полиграф показал, что минский гимназист не нападал на учительницу.