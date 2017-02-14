Белорусский комментатор: Поддерживаю сборную с бело-красно-белым флагом 2 14.02.2017, 17:03

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Артем Баленок

Артем Баленок рассказал о своей работе на ирландском телеканале.

- Как получилось, что после Минского лингвистического университета вы попали в Ирландию?

– Я оказался там еще во время учебы. До того я пожил год в США, вернулся в Беларусь, потому что моей девушке (теперь уже жене) не дали визу. Но сразу по возвращении понял, что ни экономическая, ни политическая ситуация в Беларуси меня не устраивает, - рассказал Артем Баленок сайту nn.by.

В Ирландию мы поехали на год. Сейчас уже 15 лет здесь. Лингвистический университет заканчивали отсюда же, приезжая на сессии.

- Каким образом вы оказались на телеканале «Сетанта-Спорт»?

– Это оказался довольно неожиданный поворот для меня. Я работал в компании, занимающейся контентом для авиалиний – фильмы, музыка для развлечения на борту. Был вполне себе успешный менеджер с подчиненными, карьерой, плюшками, но мне все это надоело и я ушел.

На следующий день вышла на связь уже бывшая коллега и показала объявление «Сетанты» – нужен русскоязычный комментатор, который разбирается в НХЛ и Формуле-1.

Короче, я сразу направил резюме, хотя работу даже не собирался искать в течение еще пары месяцев, и спокойно пошел отмечать увольнение с бывшими коллегами. Отдел кадров «Сетанты» связался со мной на следующий день, мы договорились встретится.

- Отслеживаете спортивную жизнь Беларуси?

– Да, по возможности смотрю и поддерживаю. Стараюсь смотреть матчи хоккейной и футбольной сборных. Ходили с женой на матч Беларуси против Ирландии в рамках Кубка Дэвиса несколько лет назад. Пришли с флагом.

- А с каким флагом пожаловали на Кубок Дэвиса?

– Лично у меня был исторический бело-красно-белый флаг. Кроме того, я возил его на несколько концертов «Металлики».

- Артем, есть ли какие-то приоритеты в освещении спортивных событий в зависимости от страны, на территорию которой идет вещание? Что можете сказать о новом проекте «БК-Сетанта»?

– «Сетанта Спорт» по возможности приобретает эксклюзивные права на вещание. Например, в Грузии мы не имеем права вещать испанскую примеру, а в странах Балтии – Формулу-1.

Насчет «БК-Сетанты» могу только процитировать слова ирландского директора телеканала: «Мы обсуждаем с белорусской высшей лигой потенциальное сотрудничество. На данный момент дополнительных комментариев не будет».

- По вашему мнению, спорт – вне политики?

– Все начинается с желания ребенка бегать на коньках и бросать шайбу в ворота. Это верно вне политики, это внутренняя страстность.

Но на уровне большого спорта без политики сложно, так как включается национальный интерес, притом за пределами все той же хоккейной площадки.

Мне это не нравится, я хотел бы следить непосредственно за спортивными соревнованиями, но в них задействованы очень серьезные силы, таким образом, без политики, к сожалению, никак.

- Кстати, геополитическая ситуация в мире не напрягает? Трамп, Путин, Лукашенко – лица, заставляющие следить за политикой?

– Напрягает и очень сильно. А еще больше напрягает работа машины пропаганды. Был на Новый год в Минске, посмотрел БТ. Очень удивился тому, что в Европе, оказывается, полный и беспросветный ад, разруха, нищета, что нас обманывают. Не понял, правда, кто, но обманывают беспощадно. Термин «гейропа» вообще радует. Из-за этих людей не следить за политикой невозможно. Вот у нас в Ирландии – демократия: мы выбираем власть, эти люди делают свою работу, которую мы позволили им делать. Она оплачивается моими налогами. Если люди у власти перестают делать свою работу хорошо, я имею право и возможность их уволить. Каждый несет ответственность за свои действия, тем более тот, кто придет к власти. И он знает, что он – наемный работник, не всемогущ, не вечен. И, честно говоря, в нашей «гейропе» нет особой разницы, кто у власти: буква закона – превыше всего, система тщательно и слаженно работает для и ради человека, а не во имя личных интересов какого-то премьер-министра.

- Да, безусловно. Сказки про «загнивающий запад» – неотъемлемая часть нашей жизни.

– Кстати, мне под Новый год прислали «письмо счастья» на минский адрес. И это при том, что я почти 15 лет постоянно живу за пределами Беларуси. Привез из Ирландии документы, объяснил ситуацию инспектору. Очень дружелюбная женщина, которая понимает суть происходящего. Выяснилось, что ее отец смотрит Формулу-1 на «Сетанта Спорт», – передал ему привет, – рассказал Баленок.