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Андрей Санников: Диалог может идти только о свободных выборах

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  • 14.02.2017, 17:00
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Андрей Санников

Круглый стол должен носить характер переговоров между оппозицией и властью.

Вчера главный редактор газеты «Народной Воли» Иосиф Середич во время встречи с Лукашенко выступил с предложением провести общенациональный круглый стол.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты на выборах 2010 года Андрей Санников заявил «Радыё Свабода», что готов участвовать в круглом столе, если он будет иметь вид переговоров между властью и оппозицией.

«Настоящий диалог сегодня нужен. Я бы даже сказал, что нужны сейчас переговоры между режимом и демократической общественностью. Если это не болтовня (ведь мы знаем, как могут организовываться эти круглые столы), то я поддерживаю эту идею. Я даже ее высказывал сам. Но только если это будут настоящие переговоры о том, как выйти из этого кризиса. Единственный путь выхода, который я вижу - это свободные выборы », - заявил Андрей Санников.


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