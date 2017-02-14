Конец надеждам Путина 6 Андрей Пионтковский newsader.com

14.02.2017, 17:12

4,451

Фото: finam.fm

Кремлю можно забыть о «перезагрузке» с США после отставки Флинна.

Возникают совершенно очевидные вопросы к самому президенту США. Из того, что я уже в течение нескольких часов вижу на американских каналах, предположу, что теперь уже речь пойдет о судьбе Трампа.

Не сомневаюсь, что на сегодняшней пресс-конференции ему будет задан соответствующий вопрос: с чьей подачи Флинн обсуждал санкции с Кисляком? Вряд ли это была его собственная инициатива.

Чисто формальное обвинение в адрес Флинна, из-за которого его сняли — это то, что он убедил вице-президента Майка Пенса в своей невиновности, а Пенс затем публично защитил его честь. Из этого следует, что Пенс действительно был не в курсе разговора Флинна с российским послом. Это означает, что еще не вступивший в должность президента Трамп посредством путинского агента Флинна через голову действующего президента Обамы обсуждает с Москвой санкционный кейс и раздает обещания, не ставя в известность своего ближайшего соратника Пенса.

Это крайне неприятная конфигурация для Трампа, особенно если вспомнить, что два дня назад на борту самолета президент заявил о том, что ничего не знает об обвинениях в адрес Флинна — и это несмотря на то, что официальные государственные службы еще месяц назад предоставили ему эту информацию. Конечно, демократы не спустят это на тормозах и вцепятся бульдогами в э слабое место Трампа.

Для Кремля это означает, что навсегда следует забыть о перезагрузках, сделках, разрядках, антигитлеровских коалиций и прочих его хотелках. Реакция на путинизм со стороны Америки и Запада в целом может быть только жесткой, а любой путинофильский шажок Трампа в сторону Путина будет означать для него немедленную политическую смерть.

Андрей Пионтковский, newsader.com