Северинец: На круглом столе должны обсуждаться свободные выборы и защита независимости 5 14.02.2017, 17:29

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ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Диалог между властью и оппозицией не должен быть очередной показухой.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец считает, что в круглом столе должен принять участие лично Александр Лукашенко, передает «Радыё Свабода».

«Если это будет действительно круглый стол с участием самого Лукашенко, с участием руководителей ведущих политических сил, то такой стол сейчас нужен. На повестке дня круглого стола должны быть две темы: защита независимости и новые свободные выборы на всех уровнях. Если такие темы там будут обсуждать, то тогда, конечно, принять участие нужно. А если это будет просто ради того, чтобы посидеть и показать европейцам, что у нас тут диалог, а потом разойдемся и Лукашенко начнет делать то же, что он творит, то смысла в таком круглом столе нет», - считает политик.