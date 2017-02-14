Как белорусам предлагают кредиты под драконовские проценты 6 14.02.2017, 17:38

8,135

Фото: tut.by

Переплата во многих случаях составляет 100% годовых.

В банке потенциального получателя кредита просвечивают едва ли не под рентгеном. Низкая зарплата, задолженность по другим ссудам — поводов для отказа множество. Но сегодня взять в долг можно не только в банке. Красочные объявления кричат, зазывают, манят: только придите — и без денег не уйдете. И неважно, кто вы — безработный, судимый — и какая у вас кредитная история. Из документов достаточно паспорта, а получить нужную сумму — порой дело нескольких минут. Кто стоит за этой щедростью и какова ее цена? Об этом пишет журналист sb.by Валерия Гаврушева.

Не делайте одолжение

Надпись «Деньги в долг» на двери здания в историческом центре Минска не может не привлечь внимания — слишком уж выбивается, когда вокруг недешевые кафе и солидные офисы. А еще поражает обилие вывесок — будто собираешься попасть на засекреченный объект: «Разговоры по телефону запрещены», «Без паспорта не входить», «Ведется видеонаблюдение». Жму на звонок, и через пару секунд мне открывают дверь:

— Вы за займом?

Меня провожают по небольшому коридору к обшарпанному столу. Предлагают заполнить анкету. Я исправно ответила на все вопросы. Указала и что работаю журналистом. Не написала лишь, что в данный момент веду расследование о том, кто же выделяет эти, на первый взгляд, суперзаманчивые кредиты. Консультант задает уточняющие вопросы:

— Живете там же, где и прописаны? С родителями?

В анкете, помимо прочего, нужно было указать данные владельца жилья.

— Нам можно позвонить по указанным номерам?

Оказывается, на получение мною займа нужно разрешение владельца жилья — ведь, если я вдруг не буду выплачивать долг и дело дойдет до суда, приставы придут описывать имущество туда, где я живу, а на это потребуется согласие собственника, в моем случае — мамы. Соглашаюсь на звонок, но перед этим прошу рассказать мне условия займа. Будет ли он отражен в моей кредитной истории?

— Нет, сведения о займах от предприятия не вносятся в Кредитный регистр. В вашем случае беспроцентный период будет, скорее всего, 3 дня. Если не успеваете внести деньги в этот срок, каждые 10 дней будет начисляться пеня — 2% в день. То есть через десять дней нужно будет вернуть уже не 200, а 240 рублей.

Чисто арифметически кредит получится более 700% годовых. В банках таких ставок нет. Консультант уходит, чтобы сделать звонок. Через минут десять он возвращается с моей анкетой в руках. И без объяснения причин выпаливает:

— Мы не можем вам помочь.

Все, разговор окончен. Я в недоумении: как такое возможно? У меня ни одного долгового обязательства, кредитная история чиста как слеза младенца, официально трудоустроена и стабильно получаю зарплату. Почему отказ? Называть причину консультант отказывается. Может, не надо было писать, где работаю?

Если банку выгодно, чтобы я расплатилась в срок, то прибыль компании, в которую обратилась, может быть только в том случае, когда человек не в силах вернуть долг в бесплатный период. После начисляется пеня, а если дело плохо — суд. Я же пришла с четким намерением расплатиться вовремя. Мама в разговоре с консультантом тоже упомянула, что в случае чего мне поможет и в три дня мы уложимся. То есть я не проблемный клиент. А значит, заработать на мне не удастся. Так что, возможно, решение об отказе в выдаче займа куда логичнее, чем кажется на первый взгляд?

На рынок бросают тень

Еще лет пять назад о конторах, которые готовы дать деньги в долг на короткий срок лишь при представлении паспорта, у нас и слыхом не слыхивали. Однако ситуация кардинально изменилась в 2013 году, когда ставки по банковским кредитам стали доходить до 100 и выше процентов годовых — бизнес на долгах превратился в очень прибыльное дело.

И туда хлынул поток всевозможных дельцов. К тому же за границей — в той же России — опыт имелся. У нас тоже стали выдавать деньги в долг без залога, поручителей, да чего уж там — не требовалось никаких документов, кроме паспорта. Ставка — 2−3% в день.

Ситуация стала выходить из-под контроля. Был и такой случай: особо предприимчивые коммерсанты отвезли неплательщика на кладбище и заставили копать себе могилу. Благо подобные истории не стали массовыми: с 2015 года заработал Указ № 325, в котором были прописаны правила игры на рынке МФО. Потребительские микрозаймы без залога для физлиц оказались под запретом. Компании, которые занимались таким видом деятельности, могли переориентироваться на кредитование субъектов малого предпринимательства, ремесленников, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Возможность перехватить до зарплаты осталась лишь у одного вида МФО — ломбардов. Сейчас все организации, которые хотят заниматься выдачей микрозаймов, должны быть включены в специальный реестр Национального банка.

Навести порядок на рынке удалось. Но появился новый сегмент — теневой, говорит председатель правления Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций Иван Радюкевич:

— Сейчас ситуация на ломбардном рынке сложилась парадоксальная.

В 2012-м это было действительно высокорентабельным делом — ставка держалась около 2,5% в день, организации были освобождены от налога на добавленную стоимость и регулировались мягче, чем теперь. Однако на этот рынок никто не шел. Все началось после мощного пиара беззалоговых займов в преддверии указа, запрещающего их выдачу. Многие решили, что это очень прибыльный бизнес. Однако сейчас владельцы ломбардов, особенно небольших, все чаще обращаются ко мне с тем, что они хотят продать дело. Почему? Условия изменились — требования стали жестче, а конкуренция выросла. В том числе со стороны тех, кто использует «серые» схемы.

Некоторые организации сегодня предлагают низкие процентные ставки, но потом пытаются взять свое путем накручивания неустоек и штрафных санкций. Цель — стремление оставить залог себе, чтобы затем незаконно его реализовать. Здесь речь идет о ломбардах, которые вместо того, чтобы сдавать изделия из драгметаллов в Гохран Министерства финансов, как того требует законодательство, реализуют их самостоятельно — продают в Россию и Украину. С клиентом, как правило, в таком случае не заключается договор, ему не выдается залоговый билет. Безусловно, это единичные случаи, но тенденция тревожная.

— Во сколько оцениваются объемы «серого» рынка?

— С момента выхода указа № 325 пока прошло не так много времени, поэтому дать оценку не представляется возможным. Однако могу сказать, что нелегальный рынок растет, причем эти компании создают нечестную конкуренцию, из-за которой в тень уходят те, кто изначально работал законно.

— Как бороться с этим? Продолжать идти по пути запретов?

— На мой взгляд, нужно удовлетворить спрос на займы без залога — разработать механизм, который позволял бы выдавать их легально, с уплатой всех налогов. Естественно, с грамотным скорингом (оценкой платежеспособности клиента) и без кабальных условий. Вместе с тем необходимо ограничить доступ на рынок некомпетентных предпринимателей — эту цель изначально и преследовал указ № 325. Негатив в отношении беззалоговых займов был связан как раз с такими «бизнесменами».

Продавцы рассрочек

На запрос «деньги в долг» поисковая система выдает около 800 тысяч ссылок. Звоню по первому попавшемуся объявлению и интересуюсь насчет займа 1000 рублей на год.

— Переплата будет 90−100% годовых, — вводят меня в курс дела на том конце провода. — Данную сумму можно получить в течение получаса.

Схема такая. Представитель компании выбирает товар стоимостью около 2000 рублей (допустим, телевизор). Вместе с ним мы идем в магазин техники, у меня при себе паспорт. Там я оформляю себе рассрочку на этот телевизор — если нужен первый взнос, деньги внесет «финансист». В итоге я получаю товар и договор на уплату взносов. Но, покинув салон техники, этот самый телевизор я сразу продаю «кредитору» — за 1000 рублей. Ему выгодно — он может сбыть его по цене куда выше, чем купил у меня. Я же остаюсь с нужной суммой налички и рассрочкой на 2000 рублей, которую должна буду платить банку или магазину. Разница между ценой продажи товара коммерсанту и суммой рассрочки и есть «процент» по займу.

— Так работают все, сейчас это единственный способ, — убеждает меня коммерсант.

— В вашей ситуации нынешние условия лучше тех, что раньше были по микрозаймам. До введения указа мы выдавали деньги под 2% в день, то есть взяли бы 1000 рублей на месяц, переплата была бы 60−62%.

— Но рассрочка обычно происходит через банк, а мне не хотелось бы собирать документы.

— Необязательно через банк! Мы предложим вам несколько вариантов — где-то банковская рассрочка, где-то от магазина. Вы выберете, где вам удобнее, в том числе и по размеру платежа, способу оплаты.

Эта схема и вправду оказывается самой популярной — ее мне предложили еще по 11 объявлениям. Похожий механизм — через лизинг. На первый взгляд схема не вызывает сомнений. Допустим, человеку нужно 100 рублей. Из имущества у него есть смартфон. Он продает его лизинговой компании и за это получает необходимую сумму. При этом расставаться с телефоном не нужно: клиент его у этой же фирмы сразу оформляет в лизинг. То есть смартфоном можно пользоваться, но по документам он принадлежит компании, пока не закончится срок действия договора. Чтобы техника вернулась в собственность бывшему владельцу, нужно уплачивать взносы — стоимость имущества плюс проценты.

Порой за объявлениями о быстрых займах скрываются и обычные мошенники. Свежий случай: 29-летняя жительница Пинска рассылала электронные письма, в которых обещала помощь в получении кредита под 17% годовых сроком на 9 лет. Нужен только паспорт, а за помощь — перечислить гонорар (около 100 рублей) на банковскую карточку мошенницы. Нашлись те, кто клюнул на уловку. Сейчас по делу проходят трое потерпевших.

Избавиться от микросхем

Было бы наивным полагать, что объявления о быстрых займах остаются не замеченными государственными органами. С момента вступления в силу указа № 325 усилиями Нацбанка и Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля была выявлена и пресечена деятельность трех организаций, незаконно предоставлявших микрозаймы.

Национальный банк регулярно мониторит «деньги в долг» — специалисты анализируют сообщения, размещенные как в интернете, так и на улицах. Какие меры принимаются? В Нацбанке рассказали, что условно разделить объявления можно на два вида:

— В первом случае свою деятельность рекламируют организации, которые не включены в реестр Национального банка и не являются микрофинансовыми. Национальный банк не уполномочен контролировать их деятельность, поэтому оказываем содействие уполномоченным государственным органам — Министерству по налогам и сборам.

Второй вид — это тот самый быстрый выкуп имущества через рассрочку. В ведомстве поясняют, что «кредитор» фактически не предоставляет деньги в долг, а покупает технику:

— Вместе с тем постоянное размещение таких объявлений свидетельствует о намерении «кредиторов» систематически получать прибыль, то есть их деятельность содержит признаки предпринимательской. Сведения о таких объявлениях направляются в Министерство по налогам и сборам для проведения оперативных проверок. Кроме того, контроль такой рекламы осуществляет в пределах своей компетенции Министерство антимонопольного регулирования и торговли, куда мы также направляем собранные сведения.

На основании данных, полученных от МАРТ, Министерство информации ограничивает доступ к сайтам, размещающим подобную рекламу. В результате совместной работы госорганов доступ был ограничен более чем к 30 сайтам.

Однако жесткие меры, похоже, не сильно пугают доморощенных финансистов. К тому же многие стремятся закон не нарушать, а, скорее, пользоваться его лазейками. Как, например, в случае с беспроцентными займами — они под указ не попадают. Но, безусловно, ситуация куда лучше той, что была до упорядочивания рынка, говорит финансовый аналитик Александр Муха:

— На мой взгляд, принятые меры по регулированию рынка микрофинансовых организаций были верными и они принесли результат. В нынешней ситуации я выступаю за дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере с тем, чтобы исключить лакуны, которыми пользуются не совсем честные предприниматели.

Валерий Бороденя, заместитель председателя комиссии «палаты представителей» по бюджету и финансам, уверен — чтобы бороться с «серыми» схемами, нужно повышать финансовую грамотность населения:

— Люди должны понимать, куда они обращаются и во что это выльется, — известно ведь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Нужно, чтобы граждане сами реагировали на объявления о деньгах в долг и сообщали об этом в соответствующие ведомства. Вместе с тем, безусловно, важно развивать рынок финансовых услуг. Банки должны предлагать удобные для людей варианты, которые закрыли бы ниши для недобросовестных участников рынка.

Сетовать на строгость банков при выдаче кредитов можно сколько угодно, но с одним не поспоришь — правила созданы не случайно. Брать в долг — это всегда большая ответственность. Но, отчаявшись, человек порой бросается в крайности. И если банковская система таких граждан хладнокровно отфутболивает, видя, что расплатиться они не могут, то любезные деятели из тени с охотой придут «на помощь». Когда нечестные схемы используются для выдачи займа, можно ли быть уверенным, что при возврате долга не дойдет до криминала? Так что проблема есть. Пока она не имеет угрожающих масштабов. Но это не значит, что ее не пора решать.

Вместе с функцией регулятора рынка микрофинансовых организаций Нацбанк получил полномочия по защите потребителей этого вида услуг. Так что если человек в рамках заключенного с микрофинансовой организацией договора микрозайма столкнулся со спорной ситуацией, для ее разрешения можно обратиться в Нацбанк.

В ведомстве рекомендуют обращаться за микрозаймами только в те организации, которые включены в соответствующий реестр. Он размещен на сайте Нацбанка в разделе «Финансовый сектор», подразделе «Регулирование микрофинансовой деятельности».