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Apple научит экран распознавать отпечатки пальцев

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  • 14.02.2017, 17:53
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Фото: AFP/Getty Images

Инновационная функция может появится в новом iPhone 8.

Компания Apple получила патент на экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, сообщает meduza.io.

Патент № 9 570 002 выдан компании на «Интерактивный дисплей с ИК-диодами».

Технология, на которую получен патент, сообщает AppleInsider, была впервые представлена весной 2016 года компанией LuxVue, приобретенной Apple в 2014 году.

В настоящий момент у телефонов Apple устройство для считывания отпечатка пальца Touch ID встроена в кнопку «Домой» (Home).

По неподтвержденной информации, в следующей модели телефона (iPhone 8) Apple откажется от кнопки «Домой». Официально компания эти предположения не комментирует.


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