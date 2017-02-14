закрыть
14 февраля 2017, вторник, 19:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

РФ ограничила поставки продукции с четырех белорусских мясокомбинатов

4
  • 14.02.2017, 18:20

Россельхознадзор ввел дополнительные требования к поставкам заводов «из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства».

Россельхознадзор ввел временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Беларуси «из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства», сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано.

Под временные ограничения попала продукция ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат», под усиленный лабораторный контроль — ОАО «Дубравский бройлер», ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат». По словам представителя Россельхознадзора, в продукции были повторно обнаружены бактерии рода Listeriamonocytogenes, выявлены патогенные организмы, в том числе сальмонеллы.

В Россельхознадзоре заявили о выявленных нарушениях качественного состава при поставках продукции с белорусских предприятий, производящих сыры. Так, в продукции ООО «Алигорекс» превышено содержание остаточного количества консервантов в сыре, в продукции ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» выявлены несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра, а в сырах Пружанского молочного комбината выявлены несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра и несоответствия массовой доли жира в сухом веществе.

Напомним, Россельхознадзор ввел дополнительные требования при ввозе из Беларуси продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней (АЧС). В перечень подконтрольных товаров попали не только свинина и продукция из нее, но также зерно и мука.

Ранее Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Минской области в Россию.

3 февраля белорусский правитель заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. А 9 февраля Россельхознадзор отложил визит своих сотрудников в Беларусь. Решение пояснили тем, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны».


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой