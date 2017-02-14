РФ ограничила поставки продукции с четырех белорусских мясокомбинатов 4 14.02.2017, 18:20

Россельхознадзор ввел дополнительные требования к поставкам заводов «из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства».

Россельхознадзор ввел временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Беларуси «из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства», сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано.

Под временные ограничения попала продукция ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат», под усиленный лабораторный контроль — ОАО «Дубравский бройлер», ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат». По словам представителя Россельхознадзора, в продукции были повторно обнаружены бактерии рода Listeriamonocytogenes, выявлены патогенные организмы, в том числе сальмонеллы.

В Россельхознадзоре заявили о выявленных нарушениях качественного состава при поставках продукции с белорусских предприятий, производящих сыры. Так, в продукции ООО «Алигорекс» превышено содержание остаточного количества консервантов в сыре, в продукции ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» выявлены несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра, а в сырах Пружанского молочного комбината выявлены несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра и несоответствия массовой доли жира в сухом веществе.

Напомним, Россельхознадзор ввел дополнительные требования при ввозе из Беларуси продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней (АЧС). В перечень подконтрольных товаров попали не только свинина и продукция из нее, но также зерно и мука.

Ранее Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Минской области в Россию.

3 февраля белорусский правитель заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. А 9 февраля Россельхознадзор отложил визит своих сотрудников в Беларусь. Решение пояснили тем, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны».