Академия «Ювентуса» приезжает в Минск 14.02.2017, 18:10

8,102

Предполагается, что в минском лагере примут участие более 50 человек.

Лучший футболист Беларуси XX века Сергей Алейников приглашает детей от шести до тринадцати лет пройти огонь и воду с наставниками "Ювентуса".

32-кратный чемпион Италии и двукратный обладатель Кубка чемпионов туринский «Ювентус» проводит более 200 кэмпов для подрастающего поколения по всему миру. С 25 по 30 мая знаменитая итальянская академия заглянет и в Минск, рассказал pressball.by.

Проверенные десятилетиями методики подготовки юных футболистов позволят детям и юношам пройти недельный цикл двухразовых тренировок под руководством квалифицированных тренеров академии самого титулованного клуба Италии, который, к слову, в нынешнем году готовится отпраздновать 120-летний юбилей.

Лагерь в Беларуси стал возможным благодаря активному участию самого Алейникова. Естественно, он посетит кэмп, для участия в котором приглашаются дети от шести до тринадцати лет, которые будут тренироваться ежедневно — по два раза в день.

Предполагается, что в минском лагере примут участие 50-60 детей, причем не только из Беларуси. Для детей разработана увлекательная программа, не ограничивающаяся сугубо футбольными мероприятиями. В свободное время будут организованы экскурсии по городу, походы в музеи, занятия с психологом, обучение английскому и итальянскому языкам, просмотр документального фильма, посвященного юбилею "Ювентуса". К слову, белорусские детские наставники тоже могут посетить кэмп — для них он может стать своеобразным мастер-классом.

Участие в проекте платное — стоимость до 800 белорусских рублей. Она включает в себя питание, экипировку ("Ювентус" выдаст участникам форму) и все остальное, необходимое для полноценного процесса. Вся инфраструктура, как предполагается, будет находиться в радиусе двухсот метров, а в случае непогоды тренировки пройдут в футбольном манеже.