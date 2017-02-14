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Эстония выступает за безвиз для Украины и продление санкций против РФ

  • 14.02.2017, 18:40

Санкции против России должны сохраняться до восстановления территориальной целостности Украины и прекращения войны на Донбассе.

Эстония выступает за сохранение санкций в отношении России, пока не будет освобожден Крымский полуостров и не прекратятся военные действия на Донбассе.

Об этом на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил глава министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской республики.

«Понятно, что пока территориальная целостность Украины не восстановлена и военные действия на востоке Украины не ушли в прошлое, Запад должен занимать принципиальную позицию», – сказал он.

Он добавил, что боевые действия в районе Авдеевки стали результатом нарушения Минских соглашений со стороны России.

По его словам, Запад должен быть готов к усилению санкций в отношении России.

Миксер отметил, что Эстония продолжит поддерживать Украину в вопросе восстановления территориальной целостности и проведения реформ.

«Украина, несмотря на продолжающуюся агрессию, добилась значительного прогресса в деле реформирования страны как в экономическом, так и в финансовом и энергетическом секторах... Эстония поддерживает скорейшее введение безвизового режима для Украины, а также окончательную ратификацию Соглашения об ассоциации Украина – ЕС», – подчеркнул он.

3 февраля парламент Эстонии принял решение ужесточить позицию против РФ из-за ситуации на Донбассе.


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