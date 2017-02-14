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Легендарная модель телефона Nokia 3310 вновь появится на рынке

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  • 14.02.2017, 19:06

Nokia планирует представить четыре модели этих телефонов на Всемирном мобильном конгрессе, который откроется в Барселоне в конце февраля.

Финская компания HMD Global, обладающая лицензией на выпуск смартфонов под брендом Nokia, планирует представить четыре модели этих телефонов на Всемирном мобильном конгрессе, который откроется в Барселоне в конце февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на VentureBeat.

Помимо нового смартфона Nokia 6, который уже был выпущен в этом году на китайском рынке, компания, по сведениям портала, презентует также аппараты более низкой ценовой категории - Nokia 5 и Nokia 3.

Однако наиболее интересной из новинок должна стать, как утверждает издание, современная версия классического кнопочного телефона Nokia 3310, который до сих пор ценят за долгую жизнь аккумулятора и прочность. Его стоимость составит всего €59. Представить телефоны публике HMD Global планирует 26 февраля.

В прошлом году Nokia объявила, что планирует начать возвращение к выпуску смартфонов в 2017 году после того, как несколько лет назад продала свой мобильный бизнес Microsoft.

«В соответствии со стратегическим соглашением, касающимся прав на бренд и лицензирование интеллектуальной собственности, Nokia Technologies (одно из подразделений Nokia) передаст HMD Global Oy, новой компании, созданной в Финляндии, эксклюзивную глобальную лицензию на создание телефонов и планшетов под брендом Nokia», - отмечали тогда в компании.

Nokia будет получать регулярные денежные компенсации с продаж мобильных устройств. HMD планирует в течение следующих трех лет инвестировать $500 млн в продвижение продукции под маркой Nokia на мировом рынке.

Nokia - финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Акции Nokia размещены на Франкфуртской и Нью-Йоркской фондовых биржах, а также на фондовой бирже Хельсинки.


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