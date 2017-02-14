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Зенон Позняк: Главное - как станем мы за свою свободу

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  • 14.02.2017, 19:11
Зенон Позняк

Тема угрозы независимости Беларуси, по мнению Позняка, является главной в информационном пространстве.

«Намечены маневры, учения российской армии в Беларуси. На сегодняшний день неизвестно, когда эти учения состоятся, и в каком месте. Это все засекречено. Тем не менее, сам факт известен. И это вызывает большое беспокойство», — заявил Зенон Позняк в интервью «Белсату».

По его словам, известна российская тактика захвата территорий. Он вспоминает исторические моменты захвата Прибалтики в 39-40-х годах прошлого века.

«Не надо питать какие-то иллюзии, что этого не произойдет. Ведь такое уже произошло в Украине».

Позняк подчеркивает, что режиму Путина нужна легкая победоносная война. И эта победа над Беларусью давно готовится Россией.

«Это не главное для нас. Что бы ни делалось в мире — главное, что делается у нас. Главное, как решим мы, как станем мы за свою свободу».


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