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Белорусские туристы стали меньше тратить в Литве

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  • 14.02.2017, 19:55
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Средние расходы туристов из Беларуси и России в 2016 году составили 152 евро.

Литовская газета Verslo zinios пишет, что большую часть Tax free (налог на добавленную стоимость) возвращают себе туристы из Беларуси и России, однако их расходы уменьшаются, передает «Белсат».

По словам представителей Global Blue Lietuva, это может быть связано с ограничением для белорусов, которые ездят за границу чаще, чем раз в месяц. За товары, стоимость которых превышает 300 евро, им приходится платить налог на импорт.

Средние расходы туристов из Беларуси и России в 2016 году составили 152 евро.

Больше всего белорусские туристы потратили в Вильнюсе (89% всех расходов), Каунасе (3%) и Клайпеде (7%).


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