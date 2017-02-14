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Николай Статкевич: Народу на Марше рассерженных белорусов будет много

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  • 14.02.2017, 20:02
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Николай Статкевич

Политик Николай Статкевич рассказал, как идет подготовка к Маршу рассерженных белорусов, который состоится 17 февраля на Октябрьской площади в Минске.

Как известно, на днях политики Владимир Некляев, Николай Статкевич и Евгений Афнагель проинформировали городские власти о намерении провести 17 февраля Марш рассерженных белорусов, передает «Радыё Рацыя».

- Подготовка идет нормально, мы, как уже говорил, не подавали заявку на проведение мероприятия, а просто проинформировали городские власти, что проводим акцию, пользуясь своим конституционным правом. И мы не ждем от Мингорисполкома никаких ответов. Считаем, что сегодня единственная возможность высказаться по актуальным проблемам - это несанкционированные властями массовые публичные мероприятия. Попытки же получить разрешение по действительно горячим темам на какую-то акцию ни к чему не приводят.

Чем больше акций, тем лучше. Декрет о «тунеядцах» - это такая тема, что она должна быть постоянно на слуху в обществе. И это хорошо, когда такие акции проводят различные организации. Плохо, когда они только делают вид о желании что-то сделать, а на самом деле ничего не делают. Ведь коллеги же, наверное, прекрасно понимают, что разрешение не получат на марш. И что дальше? Вряд ли они будут проводить акцию. Я считаю, что сегодня только Белорусский национальный конгресс может организовать полноценную акцию протеста. Главное, чтобы нам просто не мешали.

- На какое количество людей вы рассчитываете?

- Я обычно говорю так: кто придет, тот придет. Но теперь вижу, что народу будет много. Соберется больше, чем обычно. Это видно и по тому, как власть суетится, и по реакции людей в социальных сетях.


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