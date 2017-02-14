Чиновники запретили День святого Валентина в школах 25 14.02.2017, 20:29

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Белорусские чиновники считают День всех влюбленных «деструктивным» праздником, который «является продуктом массовой культуры Запада».

На Хэллоуин чиновники от образования решают... запретить праздник в школах. А вместе с ним и День всех влюбленных. Такие праздники «деструктивны»! Об этом школам сообщают в письме за подписью руководителя управления образования Витебского облисполкома Дмитрия Хомы, передает «Еврорадио» .

«Являясь продуктом современной массовой культуры Запада, эти так называемые «праздники»... не относятся ни к религиозным праздникам какой-либо из конфессий, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, ни к светским праздникам нашего государства,.. носят деструктивный характер , подрывают основы морали, семьи и национальных традиций белорусского народа. Данный праздник отмечается уже так широко, что большинство учреждений образования фактически оказались включенными в гигантскую массовую индустрию информационно-идеологического и экономического характера (покупка учащимися открыток)».

Фото: nn.by

Фото: nn.by

Действительно ли запретили школьникам дарить «деструктивные» валентинки?

«Каких-то особых рекомендаций на сегодняшний день мы не давали, ни вчера, ни сегодня», ― сейчас Дмитрий Хома не запрещает День влюбленных. Чиновник не может вспомнить, каким образом он отмечал этот день, когда сам был школьником.

Запрета нет, но есть «рекомендация»: не обращать внимания на праздник. Поэтому школьники первой витебской гимназии сегодня не передают валентинки через школьную почту.

«Местные власти адресовали нам письмо, в котором рекомендовано не обращать внимания и не отмечать подобные праздники. Раньше у нас праздничная почта в этот день работала», ― вспоминают в гимназии.

Не празднуют 14 февраля еще в нескольких витебских школах. Все ссылаются на таинственную «рекомендацию».

Нет праздника всех влюблённых и в столичных школах. Но не существует и запрета на такой праздник, говорят в комитете по образованию Мингорисполкома. 14 февраля в комитете рассуждают о любви и традиции:

«У нас есть традиции, складывающиеся в учреждениях образования. Когда мы говорим о любви, которая укрепляет семью, это один момент. А если говорить о личности Валентина ― это уже совсем другое. Историческую практику, безусловно, можно использовать в мероприятиях».