закрыть
14 февраля 2017, вторник, 22:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ВВС: Жители Рогачева рассчитываются за коммуналку пустыми бутылками и макулатурой

7
  • 14.02.2017, 20:40
  • 3,765

Известное британское издание написало о нововведении рогачевских коммунальщиков.

Об этом информирует ВВС о ссылкой на издание vrogacheve.ru.

В Рогачеве продолжает расти количество должников по коммунальным услугам, и местное коммунальное хозяйство КЖЭУП «Рогачев» довольно креативно подошло к решению проблемы должников.

Фото: bbc.com
Фото: bbc.com

«Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие «Рогачев» предлагает вам возможность оплаты за жилищно-коммунальные услуги посредством сдачи вторичных ресурсов», — объявления с таким содержанием появились на дверях подъездов жителей города еще в конце января.

Фото: bbc.com

В качестве оплаты за газ принимают бумагу, воду коммунальные службы «меняют» на пластик.

Но стоимость приема вторсырья не указывается, что вызывает возмущение у жителей города. Некоторые подозревают, что КЖЭУП «Рогачев» может банально принимать вторсырье по заниженным ценам, а потом перепродавать по завышенным.

Несмотря на это, есть и те, кто остался доволен инициативой местных коммунальщиков.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой