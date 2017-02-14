ВВС: Жители Рогачева рассчитываются за коммуналку пустыми бутылками и макулатурой 7 14.02.2017, 20:40

3,765

Известное британское издание написало о нововведении рогачевских коммунальщиков.

Об этом информирует ВВС о ссылкой на издание vrogacheve.ru.

В Рогачеве продолжает расти количество должников по коммунальным услугам, и местное коммунальное хозяйство КЖЭУП «Рогачев» довольно креативно подошло к решению проблемы должников.

Фото: bbc.com

Фото: bbc.com

«Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие «Рогачев» предлагает вам возможность оплаты за жилищно-коммунальные услуги посредством сдачи вторичных ресурсов», — объявления с таким содержанием появились на дверях подъездов жителей города еще в конце января.

Фото: bbc.com

В качестве оплаты за газ принимают бумагу, воду коммунальные службы «меняют» на пластик.

Но стоимость приема вторсырья не указывается, что вызывает возмущение у жителей города. Некоторые подозревают, что КЖЭУП «Рогачев» может банально принимать вторсырье по заниженным ценам, а потом перепродавать по завышенным.

Несмотря на это, есть и те, кто остался доволен инициативой местных коммунальщиков.