ВВС: Жители Рогачева рассчитываются за коммуналку пустыми бутылками и макулатурой

ВВС: Жители Рогачева рассчитываются за коммуналку пустыми бутылками и макулатурой7
- 14.02.2017, 20:40
- 3,765
Известное британское издание написало о нововведении рогачевских коммунальщиков.
Об этом информирует ВВС о ссылкой на издание vrogacheve.ru.
В Рогачеве продолжает расти количество должников по коммунальным услугам, и местное коммунальное хозяйство КЖЭУП «Рогачев» довольно креативно подошло к решению проблемы должников.
«Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие «Рогачев» предлагает вам возможность оплаты за жилищно-коммунальные услуги посредством сдачи вторичных ресурсов», — объявления с таким содержанием появились на дверях подъездов жителей города еще в конце января.
В качестве оплаты за газ принимают бумагу, воду коммунальные службы «меняют» на пластик.
Но стоимость приема вторсырья не указывается, что вызывает возмущение у жителей города. Некоторые подозревают, что КЖЭУП «Рогачев» может банально принимать вторсырье по заниженным ценам, а потом перепродавать по завышенным.
Несмотря на это, есть и те, кто остался доволен инициативой местных коммунальщиков.