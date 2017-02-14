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«Барыс» под руководством белорусского тренера вышел в плей-офф КХЛ

  • 14.02.2017, 20:44

На данный момент команда Эдуарда Занковца занимает 5-е место в восточной конференции.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома победил «Сибирь» (2:1 ОТ).

Таким образом, клуб из Астаны обеспечил себе место в плей-офф. Команда сыграет в играх на вылет в 8-й раз в истории, cообщает официальный «Твиттер» Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент команда белорусского тренера Эдуарда Занковца занимает 5-е место на Востоке с 89 очками после 58 игр.

Отметим, что в прошлом сезоне «Барыс» не попал в розыгрыш Кубка Гагарина.


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