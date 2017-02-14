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Британец попал в VIP-зону на концерте, отредактировав страницу в «Википедии»

  • 14.02.2017, 21:00

Подросток опоздал на выступление, поэтому представился охраннику родственником вокалиста, показав страницу коллектива в «Википедии».

Подросток Адам Бойд из британского города Кру рассказал на своей странице в фейсбуке о том, как попал в VIP-зону на концерте группы The Sherlocks. Он опоздал на выступление, поэтому представился охраннику родственником вокалиста, показав страницу коллектива в «Википедии». На историю обратило внимание издание Daily Mail, передает TJournal.

Адам Бойд. Изображение: Adam Boyd / facebook.com

На своей странице Бойд написал, что специально отредактировал страницу группы, вписав в нее свое имя, чтобы пройти на концерт. «Вчера вечером мы пошли на концерт, но приехали поздно и вид на сцену был ужасным, — написал он. — Будучи пьяным, я отредактировал страницу группы в „Википедии“ и указал, что я член семьи, и это сработало!»

В интервью Бойд рассказал, что указал на странице в «Википедии», что он является двоюродным братом вокалиста группы The Sherlocks и участвовал в записи первого сингла Live for the moment.

Изображение: Wikipedia / medialeaks.ru

Если зайти на сайт сейчас, то можно обнаружить правку от 10 февраля, как раз когда Адам пытался попасть в VIP-зону. Кроме того, в составе группы указано, что вскоре к ним присоединятся Дональд Трамп и Дональд Дак. Правки об этом добавили 14 февраля.

Когда Адаму удалось миновать охрану, он сделал несколько снимков в Snapchat, на которых стоит с другом и смотрит концерт из VIP-зоны. Он рассказал, что не пытался познакомиться с участниками The Sherlocks, а просто сидел у бара и слушал музыку.

В 2015 году похожим лайфхаком воспользовался житель Мельбурна, который попал за кулисы к любимой группе, представившись родственником одного из музыкантов и предъявив в качестве доказательства отредактированную страницу в «Википедии».


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