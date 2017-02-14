Крым им больше не нужен Алексей Мельников, «Эхо Москвы»

14.02.2017, 21:21

Алексей Мельников

Если Путин завтра скажет, что Крым должен вернуться обратно в Украину, то вся российская «элита» проголосует за предложенный договор.

Наглядное представление о том, что на самом деле являет российское начальство со всем его «патриотизмом», «бессмертными полками», «крымнашем» и т.п. даёт история с бегством в Украину бывших депутатов Госдумы Д.Н. Вороненкова (КПРФ) и его супруги – М.П. Максаковой-Игенбергс («Единая Россия»).

Оба – уважаемые члены путинской элиты. Оба были в свое время обласканы властью. Оба получали от её устройства блага. Оба её поддерживали. Оба – крымнашисты трёхлетней выдержки — 20 марта 2014 года голосовали в Госдуме за документ о включении Крыма в состав России (голосование М.П. Максаковой-Игенбергс, голосование Д.Н. Вороненкова).

Но как только у семьи возникли проблемы с российскими властями, она уехала в Украину, её глава – Д.Н. Вороненков получил украинское гражданство и сообщил, что крымчане легко могли проголосовать и за присоединение к Америке, если бы американцы пообещали им пенсии по тысяче долларов.

И ведь не стыдно было бежать именно в Украину.

Вся привластная российская элита такая. Это – матрёшка, раскрашенная яркими цветами отечественного флага, покрытая лаком, а внутри лежат свёрнутые в трубку, перетянутые резинкой доллары. Это и есть «душа» привластной элиты.

И если завтра В.В. Путин скажет, что Крым должен вернуться обратно в Украину, то вся эта «элита», стремясь сохранить свою «душу», так же единогласно в своих нелегитимных думах и советах федерации проголосует за предложенный договор.

И гимн будет играть по-прежнему, и лица будут торжественны, и слова об интересах России продолжат литься из новостных сливных баков эрнстов и добродеевых.

Власти нашей страны совершенно безыдейны – если не считать идеей обогащение. Остальное – спецоперация «прикрытие».

Сторонники российского начальства могут ругать ЯБЛОКО за позицию по Крыму и отношениям с Украиной.

Но здесь, на демократическом фланге, во всяком случае – есть идея, есть последовательная, начиная с 2014 года позиция, здесь нет перебежчиков в «крымнаш».

И здесь есть основания полагать, что заявленная позиция по Крыму, Украине и происходящему в нашей стране и есть суть дела, а не прикрытие для обогащения, как у привластных рептильных патриотов.

Бывшие «коммунист» Д.Н. Вороненкова и почитательница В.В. Путина — «единоросска» М.П. Максакова-Игенбергс теперь далеко — они ушли от погони.

Российское начальство, из которого они выпали, продолжает идти с пустыми глазами и полными карманами путем парадов и праздников, таща за собой растерянный и всё больше закипающий недоумением народ.

Время остановилось.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»