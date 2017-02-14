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Ученые: Дневной сон ускоряет развитие речи

  • 14.02.2017, 21:55

Американские ученые из Университета Аризоны установили, что дневной сон влияет на развитие речи у маленьких детей.

В эксперименте приняли участие 40 детей, которые изучали новые глаголы. Их распределили на две группы. В одной группе детей укладывали днем спать после занятий, а в другой дети продолжали заниматься своими делами и не спали, сообщает riafan.ru.

Опыт показал, что те из детей, кто ложился спать после занятий, усваивали пройденный материал лучше.

Ученые считают, что ребенок должен спать в сутки не менее 10−12 часов. Именно тогда он оптимально отдыхает, а его когнитивные способности находятся на своем пике.


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