Российский корабль-разведчик заметили у побережья США 14.02.2017, 21:40

Фото: Reuters

Корабль «Виктор Леонов»

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» прошел в 112 км от береговой линии американского штата Делавэр.

Российский разведывательный корабль заметили у восточного побережья США. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух осведомленных должностных лиц в США, передает РБК .

«Шпионский корабль», по информации источников канала, двигался на север со скоростью 10 узлов. Его «засекли» в 70 милях (112,7 км) от береговой линии штата Делавэр.

Fox News утверждает, что речь идет о корабле «Виктор Леонов», принадлежащем ВМФ России. Корабль оснащен различными системами электронной разведки, а также обладает ракетным комплексом класса «земля — воздух».

Источники Fox News заявили, что корабль «не вызывает у них беспокойства», но за судном «пристально следят».

Отмечается, что это первый после избрания президента Дональда Трампа подобный случай. Ранее «Виктор Леонов» появлялся рядом с американским побережьем в апреле 2015 года, утверждают собеседники канала. В январе того же года корабль пришвартовывался в Гаване перед началом американо-кубинских переговоров.

В штате Делавэр, рядом с которым заметили российский корабль, находится крупнейшая база Военно-воздушных сил США.

В сентябре 2015 года Пентагон сообщал о приближении российского корабля-разведчика к судну американской Shell Oil Company в Арктике. США тогда также не стали разворачивать оборонные ресурсы в ответ на приближение судна «Курилы». Тогда же американцы обнаружили корабль ВМФ России «Янтарь» около своей базы ядерных подлодок.