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«Роснефть» в этом году поставит в Беларусь до 10,2 миллионов тонн нефти

  • 14.02.2017, 22:04

Российская компания в конце 2016 года подписала контракт с Беларусью на поставку в 2017 году до 10,2 млн тонн нефти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Также «Роснефть» заключила контракт с Германией на поставку до 7,3 миллиона тонн нефти.

Кроме того, в 2017 году компания планирует поставить в Китай до 31 млн тонн нефти, а в Индию — 2 млн тонн нефти.

В 2016 году «Роснефть» поставила в Европу около 71 млн тонн нефти (с учетом 10 млн тонн в Беларусь).

«Роснефтью» руководит Игорь Сечин, которого называют близким другом Владимира Путина. В 1999-2008 годах Сечин занимал должность заместителя руководителя Администрации президента России, в 2008-2012 был вице-премьером России.


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