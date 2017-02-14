Минское «Динамо» разгромило тольяттинскую «Ладу» 14.02.2017, 22:08

«Зубры» отправили в ворота российской команды 8 шайб.

Минское «Динамо» разгромило дома тольяттинскую «Ладу» в матче Континентальной хоккейной лиги — 8:3 (2:2, 4:1, 2:0).

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Лисовец — Готовец, Дрозд — Стась — Павлович (К); Граньяни — Коробов, Клинкхаммер (А) — Костицын (А) — Матерухин; Шинкевич — Хенкель, Палушай — Ковыршин — Петтерссон; Гаврус — Волков — Кулаков; Карабань.

«Лада»: Ежов (Масальскис); Сотниекс — Аронсон, Филатов — Иванов — Бумагин; Гуркин — Костромитин, Белоусов — Комаров — Шенфельд; Маленьких — Корягин, Рыбин — Ахметов — Зернов; Моренец — Семенов, Бочаров — Стрельцов — Валуйский.

Таким образом, «зубры» установили личный рекорд по числу набранных очков в одном сезоне — 103. Предыдущее достижение составляло 100 баллов, которые динамовцы набрали в первенстве-2014/15.