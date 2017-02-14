закрыть
15 февраля 2017, среда, 0:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гродненцы стали в огромную валентинку на центральной площади города

3
  • 14.02.2017, 22:29

В день влюбленных на Советской площади в Гродно прошел флешмоб под названием «Огненное сердце».

Во флешмобе приняли участие несколько сотен жителей Гродно. Все участники стали в большое сердце и одновременно включили подсветку своих телефонов, пишет hrodna.life.

Кроме флешмоба на площади прошли выступления рыцарей i артистов народной эстрадной студии «Мiленiўм». Кульминацией вечера, кроме флешмоба, стало предложение руки и сердца жителя Гродно Дмитрия своей девушке в присутствии сотен жителей Гродно.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой