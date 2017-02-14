Гродненцы стали в огромную валентинку на центральной площади города

Гродненцы стали в огромную валентинку на центральной площади города3
- 14.02.2017, 22:29
В день влюбленных на Советской площади в Гродно прошел флешмоб под названием «Огненное сердце».
Во флешмобе приняли участие несколько сотен жителей Гродно. Все участники стали в большое сердце и одновременно включили подсветку своих телефонов, пишет hrodna.life.
Кроме флешмоба на площади прошли выступления рыцарей i артистов народной эстрадной студии «Мiленiўм». Кульминацией вечера, кроме флешмоба, стало предложение руки и сердца жителя Гродно Дмитрия своей девушке в присутствии сотен жителей Гродно.