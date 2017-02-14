«Naka Piano» представили новый альбом без слов 1 14.02.2017, 22:50

Необычно представила свой будущий альбом группа «Naka Piano».

Настя Шпаковская и Ирина Клименко провели в торговом доме «Столица» акцию, во время которой не пели, передает «Белсат».

«Мы хотели просто попеть песни, собрать друзей, — отмечает Анастасия Шпаковская. — Но оказалось, что здесь нельзя петь, хотя какое-то время назад мы здесь пели. Но времена поменялись и петь не разрешили, но играть разрешили».

Участницы группы исполнили мелодии из нового альбома «Игра в правду», на который «Naka Piano» собирает сейчас деньги с помощью краудфандинговой платформы «Ulej.by».

«Это очень личностный альбом, очень персонализированный. Этот альбом называется «игра в правду», в нем есть та многослойность, которая очень нужна. Основная мысль — даже не та, которая в песнях, а в том, что когда мы выносим свои сокровенные мысли наружу, мы всегда немного играем», — рассказывает о новом альбоме Настя Шпаковская.

«Другим» называет альбом «Игра в правду» Ирина Клименко:

«Другой подход, другое настроение. Я думаю что поклонники «Наки» удивятся, послушав этот альбом».

В «Столице» прозвучали почти все песни из нового альбома, а зрителям импровизированного концерта раздали тексты. Настоящая презентация альбома «Игра в правду» ожидается 27-го апреля.