Сколько денег можно получить от родных и друзей, чтобы не платить налог 14.02.2017, 23:06

До 1 марта 2017 года некоторым белорусам нужно отчитаться о доходах за прошлый год.

Среди потенциальных плательщиков налога — те, кто продавал недвижимость или несколько машин, получатели крупных денежных подарков или заграничных переводов. О том, кому именно нужно заполнить декларацию (а потом — уплатить налог), рассказал начальник управления налогообложения граждан, декларирования доходов и имущества главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.

Tut.by рассказывает о том, в каких случаях получение подарков от родственников или друзей станет поводом для уплаты подоходного налога.

«Платить налог с подарков от близких родственников не нужно. Даже если это очень дорогие подарки»

Вопрос от Луции Евгеньевны: Я получила в декабре 2016 года в дар от отца ½ доли права собственности на квартиру, расположенную в Бресте. Я зарегистрирована и проживаю в Минске в собственной квартире. Нужно ли мне представлять декларацию в налоговый орган по месту регистрации?

Ответ: В срок не позднее 1 марта 2017 года налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу обязаны представить физические лица, получившие в течение 2016 года доходы, подлежащие налогообложению подоходным налогом.

Доходы, полученные физическим лицом в виде дарения от близких родственников, объектом налогообложения подоходным налогом не признаются. Значит, вам не нужно подавать декларацию.

Вопрос от Михаила: Я гражданин Беларуси. Какую сумму денег я могу получить банковским или почтовым переводом от своей матери — гражданки России без обращения в налоговую инспекцию? Должен ли я платить налог в случае получения в дар от матери квартиры в России?

Ответ: Объектом обложения подоходным налогом на территории Беларуси не признаются доходы, полученные от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, состоящих между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного.

Исключение из данной нормы составляют доходы, полученные указанными лицами в результате заключения между ними трудовых договоров, договоров купли-продажи и (или) иных гражданско-правовых договоров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таким образом, если денежные переводы из-за границы от близкого родственника (матери) не являются для вас доходами, полученными по вышеперечисленным договорам, то такие доходы независимо от их размера (от суммы полученных денежных средств) не являются объектом налогообложения подоходным налогом на территории Республики Беларусь.

По этим же основаниям не будет подлежать обложению подоходным налогом на территории Беларуси доход в виде квартиры, находящейся за пределами РБ и полученной вами в дар от близкого родственника — матери.

Вопрос от Андрея: Собственно, ситуация такая: летом 2016 супруга легла на незапланированную сложную операцию, соответственно, потребовались денежные средства на дорогие лекарства и оплату платной палаты. Родители супруги, узнав обстановку, выслали помощь (тесть и теща живут в Казахстане). Учитывая ситуацию, деньги были отправлены электронным переводом на мое имя, так как супруга уже в больнице, а послеоперационный процесс восстановления должен был занять несколько месяцев (соблюдение покоя). Буду ли я являться плательщиком налога; есть ли у меня повод для освобождения? Что делать, если я уже не помню точно полученную сумму. Спасибо.

Ответ: Поскольку денежные средства были получены вами от лиц, с которыми вы состоите в отношениях свойства, — близких родственников вашей супруги (ее родителей), то такие доходы объектом налогообложения подоходным налогом не признаются, и, соответственно, вам с этих доходов уплачивать подоходный налог не нужно. Главное, что у вас должны быть в наличии документы (их копии), подтверждающие отношения свойства.

Без уплаты налога можно получить от дальних родственников и друзей 4,9 тысячи рублей

Вопрос от Николая: Моя племянница в прошлом году подарила мне свою часть дома. В этой связи есть ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы: 1. Величина суммы, при превышении которой мне надо платить налог, определяется на дату подарка или на дату подачи декларации? 2. Если стоимость подарка ниже этой суммы, нужно ли подавать декларацию. 3. Кто и каким образом определяет стоимость подаренной части дома?

Ответ: В 2016 году от подоходного налога освобождались доходы, полученные физическим лицом в результате дарения (в денежной и (или) натуральной форме) от других граждан в размере, не превышающем 4947 белорусских рублей (с учетом деноминации), в сумме от всех таких лиц в течение календарного года (на основании п.п. 1.18 п. 1 ст. 163 Налогового кодекса).

Дарение части дома является для вас доходом, полученным в натуральной форме от племянницы (физического лица, не являющегося близким родственником и свойственником).

При получении физическим лицом дохода от другого физического лица в натуральной форме в виде капитального строения (здания, сооружения), его части, налоговая база подоходного налога определяется в размере их оценочной стоимости, определенной на дату получения дохода территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. При отсутствии такой стоимости — в размере стоимости, определенной в порядке, установленном законодательством для исчисления налога на недвижимость с физических лиц.

При получении доходов в натуральной форме датой фактического получения дохода является день передачи такого дохода.

Если стоимость дохода, полученного вами в натуральной форме в виде части дома, не превысит установленный предел — 4947 белорусских рублей — и доходов в виде дарения в течение 2016 года от других физических лиц, не являющимися близкими родственниками и свойственниками, вы не получали, то обязанность по представлению налоговой декларации по подоходному налогу у вас отсутствует.

В ином случае вы обязаны представить в налоговый орган по месту постановки на учет налоговую декларацию в срок не позднее 1 марта 2017 года и уплатить подоходный налог в размере 13%, исчисленный с суммы превышения не позднее 15 мая 2017 года.

Вопрос от Сергея: Если мне человек, не являющийся мне родственником, перечислил деньги из Чехии по банковскому переводу до 1500 долларов, нужно ли мне подавать декларацию в налоговую? Большое спасибо!

Ответ: Если денежные средства были подарены вам иностранным гражданином и иных подарков (в денежной и (или) натуральной формах) в течение 2016 года от других граждан (белорусских и (или) иностранных), не являющихся вашими близкими родственниками и свойственниками, вы не получали, то такой доход освобождается от подоходного налога, поскольку не превышает установленный законодательством предел (4947 белорусских рублей). В связи с этим в отношении такого дохода представлять вам в налоговый орган по месту постановки на учет налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу по окончании 2016 года не нужно.