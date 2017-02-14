Столтенберг: НАТО следит за подготовкой российско-белорусских военных учений

Столтенберг: НАТО следит за подготовкой российско-белорусских военных учений2
- 14.02.2017, 23:10
Генеральный секретарь НАТО заявил, что учения «Запад-2017» не останутся без внимания альянса.
НАТО следит за подготовкой российско-белорусских военных учений «Запад-2017», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».
«В данный момент мы обращаем некоторое внимание на военные учения, включая учения «Запад». Для меня это показывает важность диалога с Россией», — отметил генсек.
По его словам, это попытка организовать каналы коммуникации между военными, чтобы добиться большей предсказуемости в связи с такими учениями, как «Запад-2017».
Недавно президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что запланированные российско-белорусские учения «Запад-2017» демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом.
По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например о скорости принятия решений в НАТО.
В Литве также отметили, что военные учения «Запад-2017», по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы.
Учения пройдут сразу на нескольких полигонах Беларуси и России в сентябре 2017 года.