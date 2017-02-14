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Столтенберг: НАТО следит за подготовкой российско-белорусских военных учений

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  • 14.02.2017, 23:10

Генеральный секретарь НАТО заявил, что учения «Запад-2017» не останутся без внимания альянса.

НАТО следит за подготовкой российско-белорусских военных учений «Запад-2017», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

«В данный момент мы обращаем некоторое внимание на военные учения, включая учения «Запад». Для меня это показывает важность диалога с Россией», — отметил генсек.

По его словам, это попытка организовать каналы коммуникации между военными, чтобы добиться большей предсказуемости в связи с такими учениями, как «Запад-2017».

Недавно президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что запланированные российско-белорусские учения «Запад-2017» демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом.

По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например о скорости принятия решений в НАТО.

В Литве также отметили, что военные учения «Запад-2017», по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы.

Учения пройдут сразу на нескольких полигонах Беларуси и России в сентябре 2017 года.


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