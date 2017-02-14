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Минфин США заявил о сохранении политики санкций в отношении РФ

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  • 14.02.2017, 23:20

Новый глава Министерства финансов США заявил о том, что санкционная политика, которую США проводят в отношении РФ, остается в силе.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам после своего официального назначения на пост, передает РБК со ссылкой на CNBS News.

Вопрос о санкциях Вашингтона в отношении Москвы он отказался комментировать, однако подчеркнул, что действующая программа продолжает реализоваться. Глава американского Минфина также назвал санкции «очень важной частью» работы ведомства, которую правительство будет продолжать и рассматривать в отношении разных стран.

Ранее сенат США большинством голосов утвердил кандидатуру финансиста Стивена Мнучина на пост министра финансов.

9 февраля официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил об отсутствии у американского правительства планов по снятию в отношении России санкций, которые были введены после присоединения Крыма, до тех пор, пока полуостров находится в составе России.


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