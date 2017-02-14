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Могилевчане: Мы как скот у него, у этого Лукашенко

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  • 14.02.2017, 23:25

Жители Могилева решительно настроены на протест против декрета о «тунеядцах».

«Белсат» спросил у жителей Могилева, как они относятся к декрету о «тунеядцах».

«Мы как рабы у него. Рабы и то имеют слово. А мы как скот у него, у этого Лукашенко», — возмущается житель Могилева.

«Нужно сначала создать места рабочие, а потом уже с них требовать», — говорит ей вторая жительница Могилева.

«Для будущего наших детей просто необходимо проводить такие протесты», — говорит могилевчанин.

На вопрос, пойдете ли вы на протест еще один прохожий заявляет:

«Я устал бояться. И считаю, что нужно идти. Потому что по крайней мере для меня, как для мужчины, это уверенность в том, что мои дети в будущем будут лучше жить, чем я».

Напомним, Марш рассерженных белорусов пройдет 17 февраля, в 18-00 на Октябрьской площади Минска.


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