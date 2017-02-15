Харрисон Форд неудачно посадил самолет 8 15.02.2017, 7:42

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Харрисон Форд

Фото с сайта starslife.ru

При посадке актер пролетел над пассажирским лайнером.

Харрисон Форд не сумел правильно посадить самолет, на котором летал в Калифорнии, сообщила в среду BBC News.

Диспетчер дал актеру указание садиться на взлетно-посадочную полосу, однако тот по ошибке приземлился на рулежные дорожки, расположенные параллельно. Во время посадки он пролетел в опасной близости над самолетом компании American Airlines, в котором находились 110 пассажиров и члены экипажа. Сразу после приземления Форд спросил у сотрудников аэропорта, что это был за самолет.

В результате происшествия никто не пострадал.

Харрисон Форд летел на двухместном одномоторном самолете Aviat Husky. У 74-летнего актера есть лицензия пилота-любителя. За свою летную карьеру он несколько раз попадал в инциденты. В 2015 году Форд врезался в поле для гольфа в Лос-Анджелесе. В 1999 году во время тренировочного полета на вертолете с инструктором он жестко приземлился.