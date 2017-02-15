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Хит интернета: Видео погони дикого лося за сноубордистами

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  • 15.02.2017, 8:01
  • 13,018

В интернете набирает популярность видео, на котором запечатлено, как дикий лось гонится за сноубордистами.

Как сообщает Daily Telegraph (перевод — БелТА), ситуация произошла на одном из горнолыжных курортов американского штата Вайоминг. Ролик в своем Instagram-аккаунте разместил Скотт Аскинс.

Погоня случайно попала в объектив его камеры – мужчина снимал, как друг спускается по горному склону. Один из едва не пострадавших сноубордистов после прокомментировал: еле унес ноги от взбесившегося животного.


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