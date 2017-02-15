Гомельский активист: Люди собираются 17 февраля в Минск на протест 8 15.02.2017, 8:14

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ФОТО: DW.DE

Власти сами провоцируют граждан на протесты.

Доведенные до отчаяния экономической нищетой и пренебрежительным отношением чиновников, все больше людей готовы объединяться без всяких разрешений. Суд в Гомеле, где начался первый процесс так называемого «тунеядца» против государства превратился в импровизированный митинг пришедших поддержать Александра Семенова.

Как проходил суд «Белсату» рассказал активист Леонид Непомнящих.

- Желающих попасть на суд было более ста человек. Давно такого не видел. Я не попал.

После суда вышел юрист Леонид Судаленко и рассказал, что выставили требования признать декрет неконституционным. Там есть пункты, которые себе противоречат. Но против выступали представители налоговой инспекции. Они придерживались только того, что в их интересах.

Будет акция в Гомеле, не знаю, большая или нет, но сегодня было около ста человек и все высказались, что придут на акцию протеста.

Люди также собираются в Минск 17 февраля на протест. Но не хочу сейчас говорить, потому что меня задерживают из-за надуманных причин. Сегодня приехал парень даже из Шклова.

Лукашенко профукал Беларусь и хочет еще денег. Главный тунеядец сидит в Дроздах.