закрыть
15 февраля 2017, среда, 10:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В матче против «Лады» минское «Динамо» установило четыре клубных рекорда

  • 15.02.2017, 8:35
  • 5,554

Победа над тольяттинской «Ладой» со счетом 8:3 ознаменовалась рядом рекордов минского «Динамо».

Впервые минчане забросили в матче Континентальной хоккейной лиги восемь шайб. Предыдущий рекорд был равен семи.

103 очка стали лучшим результатом для «Динамо» в регулярных чемпионатах. В сезоне-2014/2015 минчане набрали 100 баллов.

Сразу три игрока «зубров» отметились дублями — уникальный результат для «Динамо», сообщает tut.by.

Наконец, Марк-Андре Граньяни набрал в матче пять очков. Это лучший результат среди защитников истории клуба. Ранее Лукаш Крайчек и Ник Бэйлен набирали по четыре балла. Правда, и чех, и американец забрасывали голы, а канадец все очки набрал за счет результативных передач.


Мнение

Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель
«Пагоня»
«Пагоня» Алесь Марачкін
Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский


Интервью

Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос