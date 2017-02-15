Роман Бессмертный: В Украине надо было давно ввести военное положение 15.02.2017, 8:55

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Роман Бессмертный

Фото: PHL

Если бы Украина ввела военное положение - противостояния в Донбассе можно было избежать.

Бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный считает, что в Украине давно нужно было ввести военное положение. Об этом он заявил в эфире UMN, передает Liga.net.

"Уже давно стало очевидно, что надо вводить военное положение, войну назвать войной, ситуацию завести в правовые рамки, которые соответствовали бы международным правовым документам, которые Украина ратифицировала", - сказал Бессмертный.

По его словам, тогда мы бы все четко понимали, без специальных законов, что есть оккупированная территория, кто такой агрессор, какая страна страдает от агрессора, кто несет ответственность за мирных жителей в Донбассе.

"Если это - АТО, то Украина несет ответственность за мирных жителей, которые там находятся, а не агрессор. И нет значения, вывешены ли там флаги и какое количество российских войск. Там есть российские войска, предатели страны или коллаборационисты, которые перешли на сторону врага. И так при такой ситуации понятно, какой статус кто имеет, как нужно действовать по отношению к этим лицам и какие инструменты можно использовать в противостоянии или борьбе против них", - подчеркнул Бессмертный.

Он добавил, что если бы Украина ввела военное положение, то противостояния в Донбассе можно было избежать.

"При нынешних условиях у нас для для государственной машины и истеблишмента это - АТО, а для народа — война", - отметил Бессмертный.

9 ноября он заявлял, что пока страна-агрессор Россия будет удерживать ситуацию в Минске, а Украине важно не стать полем, которое будет разделено.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.