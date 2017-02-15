Новозеландская полиция поймала подозрительного ежа

Новозеландская полиция поймала подозрительного ежа2
- 15.02.2017, 9:35
Еж показался подозрительным, потому что выглядел пьяным и врезался в препятствия.
Полиция новозеландского города Эрроутаун опубликовала в своем Facebook ролик, в котором стражи порядка задерживают ежа.
По словам сотрудников правопорядка, еж показался им подозрительным, потому что выглядел пьяным и врезался в препятствия. При осмотре оказалось, что голова животного застряла в банке от йогурта. Встретившись с полицейскими, зверек попытался сбежать, но был пойман и освобожден от банки, пишет Lenta.ru.
В публикации отмечается, что патрульные часто встречают бегающих по дорогам дезориентированных животных. Причиной тому является мусор, который жители города неосмотрительно разбрасывают на улице.
Видеоролик с ежом набрал свыше 100 тысяч просмотров.