Новозеландская полиция поймала подозрительного ежа 2 15.02.2017, 9:35

Еж показался подозрительным, потому что выглядел пьяным и врезался в препятствия.

Полиция новозеландского города Эрроутаун опубликовала в своем Facebook ролик, в котором стражи порядка задерживают ежа.

По словам сотрудников правопорядка, еж показался им подозрительным, потому что выглядел пьяным и врезался в препятствия. При осмотре оказалось, что голова животного застряла в банке от йогурта. Встретившись с полицейскими, зверек попытался сбежать, но был пойман и освобожден от банки, пишет Lenta.ru.

В публикации отмечается, что патрульные часто встречают бегающих по дорогам дезориентированных животных. Причиной тому является мусор, который жители города неосмотрительно разбрасывают на улице.

Видеоролик с ежом набрал свыше 100 тысяч просмотров.