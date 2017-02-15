Лукашенко и кофта бабы Зины 14 Светлана Метёлкина, «Солидарность»

15.02.2017, 9:41

О чем забыл белорусский правитель?

Есть у меня одна родственница — баба Зина. 90-летняя старушка давно выжила из ума и с трудом узнает даже самых близких родственников. Но это не мешает ей каждому встречному все время рассказывать одну и ту же историю про перешитую невесткой кофту.

Сама история незатейлива, но в исполнении бабы Зины выглядит как целый детектив. В версии старушки, невестка-пакостница выкрала у нее любимую кофту, перешила рукава, поменяла пуговицы и положила на место — и все для того, чтобы свести свекровь с ума. Эту историю баба Зина рассказывает каждому встречному вот уже 15 лет и в подтверждение демонстрирует ту самую кофту, требуя перешить «как было».

Первые годы родственники искренне пытались убедить бабушку, что вещи ее никто не трогал, даже показывали старые фотографии бабы Зины все в той же кофте. Но старушка и по сей день остается непреклонна и продолжает истязать своих родственников этим «увлекательным» рассказом, вызывая у постоянных слушателей беспокойство, а местами и раздражение.

Именно баба Зина со своей историей про перешитую кофту вспомнилась мне, когда я читала новости с совещания Лукашенко об оптимизации свой администрации.

– Необходим жесткий контроль за процессом дебюрократизации, — вещал Лукашенко.

И особо подчеркнул недопустимость ситуации, когда жалобы в итоге возвращаются в те инстанции, на которые и жаловались люди: «Я буду считать это как минимум махровым бюрократизмом».

А теперь сравним это со спичем Александра Лукашенко семилетней давности:

— Бюрократизм многолик и живуч... В верхних эшелонах власти с легкостью спускают обращения граждан на места или, как говорится, гоняют человека по большому кругу инстанций. А на местах отделываются издевательскими отписками или, хуже того, направляют жалобу на реагирование тому, на кого люди жалуются.

То есть, семь лет прошло, а история осталась прежней — практически слово в слово. Не изменились ни подробности, ни даже интонации.

23 года по несколько раз в сезон белорусы вынуждены слушать эту историю про борьбу с бюрократизмом. С теми или иными подробностями.

2016 год: «С бюрократами государство будет прощаться».

2015 год: «Необходима дальнейшая дебюрократизация системы управления».

2012 год: «Махровый бюрократизм, приобретший за годы оттачивания столь утонченный характер, что его начинают выдавать чуть ли не отстаивание государственных интересов».

2011 год. Глава государства раскритиковал руководителей разных уровней за бесхозяйственность и бюрократизм».

2010 год: «С неразворотливостью и бюрократизмом пора заканчивать».

«Наша работа по дебюрократизации государственного аппарата начата не сегодня, но она идет из рук вон плохо»

2009 год: «Мы избавим человека от хождения по кабинетам, бюрократизма и волокиты».

2008 год: «Госаппарат погряз в бюрократизме».

И так далее и тому подобное. Вещая вновь и вновь о необходимости борьбы с бюрократизмом правитель, очевидно, уже и забыл, что сам же в 2006 году принял Директиву №2 о дебюрократизации, в 2015-м доработал ее, чтобы «придать процессу дебюрократизации всеобщий характер».

Ну а если вспомнить, сколько раз Лукашенко говорил о сокращении и оптимизации государственного аппарата, то, исполни он свое обещание, к сегодняшнему дню в стране осталось бы не больше трех чиновников (почти как в его резиденции).

1994 год: «Половина работников госаппарата должна быть сокращена. Также нужно сократить и половину министерств и ведомств. Беларуси достаточно 10-12 министерств».

2012 год: «Нам придется прилично подсократиться в государственных структурах, думаю, процентов где-то на 25—30».

2014 год: «В стране можно еще вдвое сократить государственный аппарат».

2017 год: Принято решение сократить «порядка 30% государственных служащих».

Для справки: за время правления Лукашенко госаппарат не то что не сократился, а даже вырос. Беларусь также является лидером по количеству министерств среди стран-соседей и насчитывает 24 министерства и 7 государственных комитетов, которые можно приравнять к министерствам (например — КГБ, Пограничный, Таможенный комитеты).

Но то ли Лукашенко вновь и вновь подводит память и он забывает о своих обещаниях, то ли сильно сомневается в памяти других, но белорусы вновь и вновь вынуждены слушать его истории о борьбе с бюрократизмом. Прямо как мы про кофту бабы Зины.

Светлана Метёлкина, «Солидарность»