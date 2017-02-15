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В Гомеле патрульный автомобиль ГАИ въехал в «Фольксваген»

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  • 15.02.2017, 10:23
Фотo: abw.by

В остановившемся на красный «Фольксвагене» находились три человека, в том числе и ребенок.

Очевидцы сообщают о ДТП с участием патрульного автомобиля и Volkswagen Sharan в Гомеле 14 февраля на перекрестке улицы Федюнинского и ул. Советской, рядом с Гидроавтоматикой и недалеко от ГАИ. Фото с места аварии появились в соцсетях, в группе "Это Гомель, детка!" В VW, как выяснилось, находились три человека, в том числе, ребенок.

Участницей ДТП оказалась Жанна Лашкевич, она рассказала abw.by некоторые обстоятельства ДТП, хотя признается, что ей очень болит голова:

"Мы ехали в Volkswagen Sharan (я с сыном и внучкой), остановились на красный сигнал светофора и вдруг неожиданно хлопок мне по голове, немного в глазах потемнело, потом отпустило и спустя несколько секунд мой сын говорит, что в нас въехала машина ГАИ. Было все очень быстро и неожиданно.

Фотo: abw.by

В патрульной машине было пятеро молодых инспекторов ГАИ. Никто сразу скорую не вызвал (вроде бы пытались, но не вызвали) и даже не извинились. Я три раза повторяла, что у меня болит голова. Спустя час скорую вызвал инспектор, который приехал на место ДТП для составления протокола и опрашивал нас. У меня очень разболелась голова и шея.

Мне поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга (костно-затылочной части)", механическая травма. Врачи хотели положить в больницу, но я от госпитализации отказалась, хочу быть дома. Завтра к хирургу, дадут больничный.

К ДТП привело, я считаю, скорость, спешка и молодая горячая кровь юных инспекторов ГАИ".

В результате ДТП патрульный автомобиль ГАИ серьезно разбит, в отличие от VW Sharan.


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