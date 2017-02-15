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ОАЭ объявили о строительстве города на Марсе

  • 15.02.2017, 10:30
Фото: twitter.com/Dubai Media Office

Проектом будут заниматься эмир Дубай и наследный принц Абу-Даби.

Власти ОАЭ объявили о проекте строительства первого мини-города на «красной планете» - «Марс 2117» - в сотрудничестве с ведущими международными организациями и научно-исследовательскими институтами, передает ТАСС.

О проекте объявили премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, а также наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе Всемирного правительственного саммита (World Government Summit).

Национальная столетняя программа ОАЭ включает в себя план подготовки эмиратских научных кадров, которые смогут обеспечить доставку людей и продуктов питания на Марс. Проект будет затрагивать исследования транспортных средств, энергетики и продуктов питания на Марсе. Кроме того, была представлена презентация макета самого города.

«Высадка людей на других планетах была давней мечтой человечества. Наша цель состоит в том, чтобы ОАЭ возглавили международные усилия по претворению этой мечты в жизнь», - заявил Мухаммед бен Рашид Аль Мактума.


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