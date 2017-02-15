Группа Brutto займется благотворительностью 15.02.2017, 10:54

Музыканты взяли шефство над минским Домом-интернатом для пенсионеров и инвалидов.

«Как и обещали, перевели на счет Дома-интерната для пенсионеров и инвалидов сумму с вырученных средств за концерт в «Минск-Арене». Видим, что помощь оказалась нужной и рады, что можем помочь своим землякам. Решили взять шефство над интернатом и помогать по мере возможности. Верим в Добро, и Верить будем!» — сообщается на официальной странице группы в «Фейсбуке».