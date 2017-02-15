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Сотрудники Google уволились из-за слишком высоких зарплат

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  • 15.02.2017, 11:19
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Один из работников за четыре года работы увеличил свой заработок в 16 раз.

Одной из причин ухода талантливых работников из проекта Google по разработке беспилотного автомобиля в прошлом году стали слишком высокие жалования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией (перевод – tut.by).

Первые штатные сотрудники получали компенсации по необычной системе, которая начала действовать в 2010 году, после того как Google представила первый проект беспилотного автомобиля.

Компания хотела привязать зарплаты сотрудников к прогрессу проекта, а не к доходу корпорации от рекламы. Помимо денежных окладов, некоторые сотрудники получали бонусы и доли в бизнесе. Периодически компания оценивала работу подразделения и применяла к зарплатам «множители».

Одно из крупных повышений зарплат произошло в конце 2015. Тогда, по данным источников, некоторые работники получили многомиллионные выплаты. Один из работников за четыре года работы увеличил свой заработок в 16 раз.

Из-за этого некоторые «ветераны» могли больше не заботиться о том, чтобы сохранить свои рабочие места. Два источника назвали огромные выплаты «отвали-деньги» (F-you money).

В 2016 году многие работники начали покидать подразделение. Одни сомневались в новом руководителе, другие хотели начать собственные проекты по разработке автономных автомобилей.

«Большие выплаты усугубили ситуацию, так как работники имели меньше финансовых стимулов, чтобы остаться», — пишет издание. Из бывших работников Google сформировались такие стартапы как Otto и Argo AI, которые также заняты разработкой беспилотных авто.


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