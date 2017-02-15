Белорус сыграл на собранном из картона органе

Белорус сыграл на собранном из картона органе4
- 15.02.2017, 11:51
Эффект от звучания музыкального инструмента превзошел все ожидания.
Изобретатель Алексей Жолнер спроектировал и изготовил орган из картона.
При этом музыкальный инструмент неплохо звучит, сообщает БелТА.
Доказательство Алексей Жолнер опубликовал на YouTube. На сегодня видео набрало свыше 150 тыс. просмотров.
Алексей в своем блоге подробно описал процесс создания органа, предоставив все чертежи.
Ранее белорус демонстрировал созданные из бумаги и картона рабочие модели шести- и восьмицилиндрового двигателей.