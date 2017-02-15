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Белорус сыграл на собранном из картона органе

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  • 15.02.2017, 11:51

Эффект от звучания музыкального инструмента превзошел все ожидания.

Изобретатель Алексей Жолнер спроектировал и изготовил орган из картона.

При этом музыкальный инструмент неплохо звучит, сообщает БелТА.

Доказательство Алексей Жолнер опубликовал на YouTube. На сегодня видео набрало свыше 150 тыс. просмотров.

Алексей в своем блоге подробно описал процесс создания органа, предоставив все чертежи.

Ранее белорус демонстрировал созданные из бумаги и картона рабочие модели шести- и восьмицилиндрового двигателей.


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