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Самолеты РФ опасно приблизились к эсминцу США в Черном море

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  • 15.02.2017, 12:00
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Эсминец ВМС США "Портер" проходит Босфор
Фото: Reuters

Это были первые инциденты такого рода после прихода к власти администрации Дональда Трампа.

Российские военные самолеты провели опасное маневрирование вблизи эсминца ВМС США в Черном море на прошлой неделе, передает «Радио Свобода» со ссылкой на американских военные. Это были первые инциденты такого рода после прихода к власти администрации Дональда Трампа.

Капитан Дэнни Эрнандес, представитель Европейского командования США, сообщил о трех отдельных инцидентах 10 февраля с участием российских самолетов и эсминца USS Porter. В двух случаях в маневрировании участвовали российские Су-24 и в третьем Ил-38.

«Эсминец USS Porter сделал запросы воздушным судам, но не получил никакого ответа», - сказал Эрнандес. «Такие инциденты вызывают беспокойство в связи с тем, что могут привести к несчастному случаю или просчету.» Американская сторона назвала инциденты с участием Су-24 «небезопасными и непрофессиональными» из-за высокой скорости и малой высоты. По сообщению Эрнандеса, Ил-38 совершал полет на необычно низкой высоте.

США, а также европейские власти, сообщили о нескольких подобных инцидентах с российскими самолетами в прошлом году.

На борту ракетного эсминца "Портер"

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