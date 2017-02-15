По безвизу в Беларусь въехало уже почти 500 иностранцев 8 15.02.2017, 12:06

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Среди них 82 гражданина Германии и столько же граждан Польши.

По данным на 9.00 15 февраля, в пункте пропуска в Национальном аэропорту Минск было оформлено 465 иностранных граждан, которые решили воспользоваться пятидневным безвизовым режимом, сообщает БелТА.

Среди них 82 гражданина Германии и столько же граждан Польши, 48 граждан Италии, 32 - Литвы, 21 - Франции, 20 – Великобритании.

Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран начал действовать в Беларуси 12 февраля. Приехать без визы могут граждане 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 5 дней с даты въезда.